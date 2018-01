92-jarige vader van talkshowhost Ellen DeGeneres overleden

Musical Cats komt eind dit jaar weer naar Nederland

10:36 De musical Cats van Andrew Lloyd Webber zal voor het eerst in ruim tien jaar weer in Nederland te zien zijn. De Londense West End-productie staat van half december 2018 tot eind januari 2019 in het RAI-Theater in Amsterdam en het Luxor-theater in Rotterdam. In totaal worden 48 shows opgevoerd, zo heeft de producent bekendgemaakt.