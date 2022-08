946.000 kijkers voor ploegentijdrit La Vuelta in Utrecht

In totaal staat de Domstad deze week drie dagen in het teken van de wielerronde. Nadat donderdag de ploegen er feestelijk gepresenteerd werden, was het vrijdag tijd voor de ploegentijdrit dwars door de stad. Zaterdag gaat de tweede etappe van start in Den Bosch en wordt er opnieuw in Utrecht gefinisht. Na de start van de Tour de France in 2015 en een etappe van de Giro d’Italia in 2010 mag Utrecht zich nu de enige stad ter wereld noemen waar de drie grootste wielerrondes langs zijn gekomen.