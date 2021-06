Aan alles is te merken dat Michael Douglas zijn The Kominsky Method-alterego gaat missen

‘Bennifer’ is back! Het onstuimige liefdesver­haal van dit Hollywood-droomkop­pel

16 juni Hollywoodsterren Ben Affleck (48) en Jennifer Lopez (51) zijn weer samen. Zoveel is duidelijk nadat ze deze week zoenend werden gespot op het strand van Malibu, Los Angeles. Is het ‘Bennifer all over again’?