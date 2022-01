Aangifte bij OM om grensoverschrijdend gedrag is tegen Ali B., rapper ontkent

SPEC, het artiestenmanagementbureau van Ali B en zijn vrouw Breghje Kommers, laat op Instagram weten kennis te hebben genomen van de aantijgingen. ‘Er is nog veel onduidelijk, maar een ding is wel duidelijk: Ali heeft nooit misbruik gemaakt van zijn positie en heeft zich nooit seksueel grensoverschrijdend gedragen. We wachten het onderzoek met vertrouwen af’, luidt het korte statement.

De rapper reageert ook op zijn persoonlijke pagina op de aantijgingen. ‘Ik ben 100 procent overtuigd van mijn onschuld. Het gaat om een beschuldiging van iets dat lang geleden gebeurd zou zijn, maar daar is niets van waar. Ik word hierdoor overvallen. Er is geen naam gegeven, niets concreets. Daar kan ik mij niet tegen verdedigen, laat staan in de media, maar de schade is wel aangebracht.’



Ali zegt nog geen oproep van de politie te hebben gehad, maar is bereid om aan alle onderzoeken mee te werken. ‘Nogmaals, het is niet waar en ik heb er vertrouwen in dat het onderzoek dat zal uitwijzen. Ik vind deze gang van zaken erg onrechtvaardig’, besluit hij.