Aangifte Connie Witteman tegen Albert Verlinde om bedreiging: ‘Hij wil me door trappenhuis trekken’

Witteman, die ruim tachtigduizend volgers heeft op Instagram, liet dit weekend op haar kanaal weten dat ze niet snapt waarom heel Nederland thuis moet blijven om de ziekenhuizen te ontlasten, maar mensen vervolgens wel op vakantie mogen naar Curaçao. ,,Lekker kerst en oud en nieuw vieren, gezellig met elkaar hossen. En wat gaan we dan in januari doen? Weer zeuren dat iedereen thuis moet blijven? Ik vind het een heel onverantwoordelijk iets. Sluit de grenzen. Rutte, je zit nu toch echt te kutten”, zei ze.



Haar videoboodschap werd gisteren getoond in Shownieuws op SBS 6, waar Albert Verlinde - haar buurman op de PC Hooftstraat in Amsterdam - als deskundige was aangeschoven. Hij rolde met zijn ogen om de uitspraken van zijn buurvrouw. ,,Ik was niet thuis gelukkig, want ik had haar echt door het trappenhuis getrokken”, zei hij. ,,Waarom doe je dat nou, wat heeft dit voor zin? Het is toch niet Rutte die zegt dat dit kan, er zit een heel team achter van mensen. Rutte vertelt dit alleen. En daar op dat eiland is iedereen bezig om het in goede banen te leiden en te doen. Die maatregelen, afstand houden, wordt daar gewoon volgehouden.”