Aangifte mishandeling en poging tot doodslag tegen Johnny de Mol

Volgens de aangifte gaat het om drie vermeende incidenten uit 2015 - in het Mexicaanse Tulum, in Amsterdam en op Ibiza - waarbij Johnny de Mol zijn toenmalige partner onder meer zou hebben geslagen, geschopt en gepoogd te wurgen. De aangifte en het materiaal dat als bewijs moet dienen, zijn ingezien door deze krant. Naast onder meer foto’s waarop de verwondingen van Kaes zichtbaar zijn en is er een document waarin een huisarts spreekt van ‘fysiek geweld’.



Shima Kaes laat via Aachboun per email aan deze krant weten: ,,Ik kan bevestigen dat ik aangifte heb gedaan tegen mijn ex-verloofde Johnny de Mol wegens zware mishandeling en poging tot doodslag. Onder bescherming van Aachboun durf ik deze aangifte nu wel te doen.”

‘Fysiek geweld’

Johnny de Mol en Shima Kaes zijn al jaren uit elkaar, maar hun explosieve relatie leidt ruim 5 jaar later tot een ongekend hard conflict. Zo is er een opgenomen telefoontje waarin Kaes de zoon van mediamagnaat van John de Mol beschuldigt van slaan, schoppen en een poging tot wurgen. In het gesprek ontkent hij niet dat er handtastelijkheden waren, maar stelt hij dat hij Kaes nooit zomaar uit het niets heeft geslagen. Ook zijn er foto’s bij de aangifte gevoegd die onder meer een blauw oog, een gescheurde lip, blauwe plekken en bloeduitstortingen tonen.



Dan is er een document uit 27 mei 2015 waarin haar huisarts spreekt van ‘fysiek geweld’. En wat er exact zou zijn gebeurd, liet Kaes volgens haar adviseur onder ede vastleggen bij een notaris. Zo zou het stel op 12 januari 2015, Johnny de Mols verjaardag tijdens een vakantie in het Mexicaanse Tulum, een woordenwisseling over De Mols cocaïnegebruik hebben gekregen, zo is in de aangifte te lezen. Volgens Kaes zou De Mol haar vervolgens hebben geslagen, geschopt, bovenop haar hebben gezeten en aan haar haren hebben getrokken, met als gevolg onder andere een opgezwollen oog.



Dat jaar, op 2 maart nadat De Mol het Edison Pop Gala in de Amsterdamse Harbour Club had gepresenteerd, zou opnieuw ruzie zijn ontstaan waarbij Kaes na een vuistslag ten val zou zijn gekomen. Even later, zo staat in de aangifte, kneep hij haar keel dicht en gooide haar daarna met het hoofd tegen een tafel en toen zij ‘weerloos op de grond lag, heeft Johnny de Mol haar nog meerdere keren getrapt tegen haar zij/buik’. Dat laatste plus de ‘verwurgingspoging’ was voor Aachboun reden om ook aangifte te doen van poging tot doodslag.

Quote Deze aangifte is zorgvuldig voorbereid en afgestemd met ervaren experts binnen ons netwerk Juridisch adviseur Karim Aachboun

Verstikkingspoging

Dat jaar op Ibiza zou ze weer rake klappen hebben ontvangen, onder meer tegen haar ribben zijn geschopt en zou een ‘verstikkingspoging’ hebben plaatsgevonden door haar keel dicht te knijpen en zijn hand op haar mond te drukken. Rondom de vermeende incidenten waren volgens Kaes soms ook getuigen die de verwondingen hebben gezien, onder wie Els Verberk (de vrouw van vader John de Mol).



Aachboun nu: ,,Er is gisteren aangifte gedaan bij de Hoofdofficier van Justitie van arrondissementsparket Amsterdam. Aangezien mijn cliënte, mevrouw Shima Kaes, over de Nederlandse nationaliteit beschikt, zijn in deze aangifte ook de strafbare feiten in Tulum en Ibiza meegenomen. Ik zal dan ook in overleg blijven met de Mexicaanse en Spaanse Justitiële autoriteiten. Deze aangifte is zorgvuldig voorbereid en afgestemd met ervaren experts binnen ons netwerk. Cliënte betreurt de houding van de familie De Mol die getracht heeft om karaktermoord op haar te plegen, maar dat is door ons netwerk voorkomen. Denkt de familie De Mol dat zij boven de Nederlandse wet staan? Mijn cliënte vindt van niet en daar ben ik het helemaal mee eens.”



Shima Kaes ‘vluchtte’ na de verbroken verloving met Johnny de Mol, naar Ibiza. Door het recent verschenen boek De Mol: De Machtigste Mediafamilie van Nederland, van Quote-journalist Mark Koster, waarin de vermeende mishandeling ook is beschreven, zou Kaes ‘kampen met herbelevingen’. In de aangifte staat: ‘Dat is de reden waarom zij, onder onze bescherming, thans wel aangifte doet.’

Verbazing

Johnny de Mols advocaat Peter Plasman: ,,Johnny de Mol neemt met verbazing kennis van deze verhalen, die hij ziet als de zoveelste ordinaire publiciteitsstunt van Aachboun. Van zware mishandeling is geen sprake geweest en poging doodslag is absurd, vooral na 6 jaar. Deze trial by media past helemaal in de chantage van de familie De Mol door dezelfde Aachboun.”



Plasman verwijst naar een eerdere aangifte die hij namens de familie De Mol deed tegen Karim Aachboun. Dit als reactie op een brief van Kaes’ juridisch adviseur die voorstelde tot een ‘schikking’ te komen. De familie beschouwde dit schrijven als chantage en deed aangifte van ‘afdreiging’.

Fiscalist en juridisch adviseur Karim Aachboun, die Kaes samen met zijn collega senior partner Ad Aerts via hun Amsterdamse advieskantoor TaXeCo bijstaat, deed eerder zaken met onder andere multimiljardair Bernard Arnault, de wereldwijde baas van Louis Vuitton Moët Hennessy. Ook stond Aachboun enkele spelers van FC Barcelona en voetbalclub AZ bij en hielp hij de Israëlische chemiereus ICL naar Nederland te krijgen.