Aangifte tegen Marco Borsato om seksueel misbruik

Monique Westenberg jaar na verloving: ‘Bijzondere datum voor mij’

Voor Monique Westenberg is het vandaag een speciale dag. ‘12/12 is in meerdere opzichten voor altijd een hele bijzondere datum voor mij’, schrijft ze op Instagram. Het is vandaag onder andere een jaar geleden dat ze door André Hazes ten huwelijk werd gevraagd.

13 december