Aangiftes Marga Bult tegen schuldeiser niet in behandeling

De zaak is ‘wegens capaciteitsgebrek’ blijven liggen bij het OM. De officier van justitie heeft volgens de advocaat excuses aangeboden voor het te lang laten wachten op een reactie. De kwestie wordt niet in behandeling genomen omdat ‘de aanpak van andere misdrijven voorrang krijgt’. Marga overweegt in beklag te gaan bij het gerechtshof tegen de beslissing, aldus haar advocaat.



Marga deed twee keer aangifte omdat de vastgoedmakelaar haar had beschuldigd van oplichting. De zangeres, die vorig jaar onthulde in de schuldsanering te zitten, is hem nog een bedrag van 58.000 schuldig dat ze eerder van hem had geleend om haar bedrijf VIPevents een boost te geven.



Het lukte Marga echter niet het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn terug te betalen. De makelaar verweet de zangeres in de media dat ze wel op vakantie en uit gingen, dus dat ze het geld prima zou kunnen terugbetalen. Hierop deed Marga aangifte van smaad, laster en belediging.