Aangiftes tegen Akwasi na speech tijdens protest op de Dam

Over de aangiftes zelf wil Akwasi niet veel zeggen, daarvoor verwijst hij naar zijn management. Wel stelt hij tegen deze site: ,,Het is een beetje gekke situatie. Mijn speech mag zich niet beperken tot wat er nu in de media komt, want ik heb veel meer gezegd dan waar mensen nu over vallen. Ik wil mensen vragen de hele speech te bekijken.”



Hoewel Akwasi op social media ook juist op veel bijval kon rekenen, vielen meerdere mensen over zijn felle woorden over Zwarte Piet. ,,Op het moment dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht", zei de rapper onder meer. Uitspraken die moeten ‘worden gezien als een oproep tot verzet, niet tot geweld’, zo zei zijn manager zaterdag.



,,Zwarte Piet is een fictief persoon, iemand die niet bestaat en naar Akwasi's mening en met hem vele mensen in Nederland, niet zou moeten bestaan", liet Akwasi's manager zaterdag weten. ,,Zolang er Nederlanders zijn die zich in Blackface schminken rondom een kinderfeest voelt dat voor veel Nederlanders als een klap in het gezicht. Aan die emotie heeft Akwasi woorden willen geven in zijn speech.”