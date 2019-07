Aanklager Kevin Spacey laat zaak vallen

AD media podcast ‘Ook Beau van Erven Dorens gaat het niet redden op de late avond’

16:43 Opvallend veel nieuwe tv-programma's mislukten dit seizoen. Voornamelijk talkshows als RTL Late Night met Twan Huys, Zomer met Art en Café Hendriks & Genee. Had Beau van Erven Dorens het beter gedaan dan Art Rooijakkers? De meningen zijn verdeeld. Het probleem van de talkshows is onderwerp van gesprek in deze editie van de AD Mediapodcast, waar ook de opvallende transfer van Dionne Stax van de NOS naar AvroTros besproken wordt.