Aanklager Spacey is telefoon met bewijs kwijt

Jouw verhaal een serie? Nederland­se producent gaat ideeën scoren op social media

9:00 De Nederlandse producent NL Film gaat via social media op zoek naar unieke verhalen voor films en series. Daarvoor slaat het bedrijf de handen ineen met het Canadese bedrijf Wattpad Studios, een platform waarop iedereen verhalen kan uploaden. In de Verenigde Staten is dit fenomeen al langer bekend en daaruit ontstond onder meer de film After en de Netflix-hit The Kissing Booth.