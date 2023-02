Aanklagers: Baldwin afgeleid door telefoon voor schietdrama

Alec Baldwin kreeg voorafgaand aan het fatale schietincident op de set van de film Rust in 2021 veel te weinig training in het gebruik van de revolver waarmee hij een cameravrouw dodelijk verwondde. Dat schrijven openbaar aanklagers in de staat New Mexico in hun formele aanklacht tegen de acteur. Tijdens die training zou hij bovendien afgeleid zijn door zijn telefoon.

Ze beweren dat hij slechts een half uur had geoefend met de revolver, terwijl daar anderhalf uur voor gepland stond.

Baldwin is formeel aangeklaagd voor dood door schuld. Hij oefende op de set in de omgeving van Santa Fe met een revolver waarvan hij naar eigen zeggen dacht dat die ongeladen was. Het wapen ging toch af en raakte cameravrouw Halyna Hutchins in haar borst. Zij overleed later aan haar verwondingen.

Het ernstigste verwijt van de aanklagers aan het adres van Baldwin is dat hij willens en wetens veiligheidsvoorschriften negeerde. Als de jury in de rechtszaak daar ook van overtuigd is, kan de filmster in het uiterste geval vijf jaar cel opgelegd krijgen.

Justitie in de staat New Mexico zegt ook bewijzen te hebben dat Baldwin, die ook producent van de film was, klachten van medewerkers over de gebrekkige veiligheidsmaatregelen niet serieus nam. Ook zou hij niet goed hebben gecheckt of het wapen geladen was. Daarnaast zou hij voor een repetitie van een scène sowieso geen echt wapen hebben mogen gebruiken, maar bijvoorbeeld een plastic replica.

Naast Baldwin staat ook Hannah Gutierrez-Reed terecht vanwege het drama op de filmset. Zij was verantwoordelijk voor de wapens op de set en zou ook schuld hebben aan de dood van Hutchins. Advocaten van Baldwin gingen niet in op verzoeken van internationale media om commentaar. Raadslieden van Gutierrez-Reed zeggen dat de aanklacht is gebaseerd op ‘foute conclusies’ en een groot ‘misverstand over de feiten’.

De 64-jarige acteur zei eerder in interviews geen schuld te hebben aan de dood van Hutchins. Maar volgens experts heeft hij zichzelf geen dienst bewezen met zijn media-uitlatingen over het ongeluk. Hij verklaarde namelijk nooit de trekker te hebben overgehaald van de revolver, maar forensisch onderzoek zou het tegendeel hebben bewezen.

Een grote vraag is ook hoe het mogelijk was dat echte munitie op de filmset terecht was gekomen. Daar is Gutierrez-Reed volgens aanklagers tekortgeschoten, hoewel ze de kogels waarschijnlijk niet zelf had meegenomen.

