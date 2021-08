Aanvaller Marc-Marie meldt zich 'huilend' bij politie

,,Eerst moest heel het onderzoek worden afgerond, maar die vrouw had zich dus huilend op de balie geworpen, had spijt en vond het verschrikkelijk”, aldus Huijbregts. De cabaretier beklemtoont wel dat de vrouw de zaak anders geschetst heeft dan hoe hij het heeft ervaren. ,,Volgens haar heb ik gezegd ‘trut’ en toen heeft ze mij een klap gegeven. Maar dat is niet waar. Zij kwam uit de auto - ze was meteen als een stier - en toen kwam ze meteen op me af.”

De politie bood nog aan of de cabaretier een gesprek wil hebben met de vrouw, maar daar heeft hij geen zin in: ,,Ik wil haar nooit meer zien.” De 56-jarige acteur werd in zijn gezicht geslagen toen hij aan het fietsen was over de Herengracht in Amsterdam en een langzaam rijdende auto probeerde te passeren. Huijbregts deed aangifte van het incident.