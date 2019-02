Aart Staartjes (81): Einde verhaal voor Sesamstraat

Volgens Aart Staartjes is het einde verhaal voor de Nederlandse Sesamstraat. Vorig jaar maart zijn de laatste afleveringen opgenomen, zei de acteur vanmiddag bij Radio 538 . Hij denkt ook dat hij niet weer als Meneer Aart in het legendarische kinderprogramma terugkeert. Omroep NTR weerspreekt overigens dat de show stopt.

Staartjes voelt zich aan de lijn gehouden, na de opnames in maart vorig jaar. ,,Het was een hele listige sterfhuisconstructie. Er moest onderhandeld worden met Amerika en dan zouden we wel weer verder zien. Dan zouden we het in augustus weten, toen werd het september. En sinds die tijd hebben we niets meer gehoord. Dat betekent dat je nooit meer iets hoort.”

Radiodeejay Sander Lantinga vraagt vervolgens of hij nu niet meer te zien zal zijn in nieuwe afleveringen. ,,Nee, dat gaat niet meer gebeuren", antwoordde de acteur, die morgen 81 wordt. Generaties kinderen zijn met hem opgegroeid: hij speelt al sinds 1984 de nukkige Meneer Aart. Ook de rest van de ploeg is volgens hem ‘aan de kant geschoven’. Wat er op televisie te zien is, bestaat volgens hem louter uit herhalingen. ,,Als de baas van de NTR al zegt: Sesamstraat is niet meer van deze tijd, dan zet je wel een richting in...”

Maar volgens omroep NTR zijn de onderhandelingen nog in volle gang, zegt een woordvoerder tegen deze site. ,,Wij hebben de intentie om door te gaan met Sesamstraat. Tot de zomer zijn er nieuwe afleveringen van Sesamstraat te zien, met scènes die vorig jaar zijn gedraaid. We zijn in onderhandeling met Sesame Workshop over een nieuw contract dat dit najaar moet ingaan.”

Staartjes had er twee jaar geleden al een hard hoofd in dat Sesamstraat zou blijven voortbestaan. In de afgelopen jaren is het programma vaker onderwerp van gesprek geweest, omdat er bijvoorbeeld met de uitzendtijd of -plek geschoven werd tot groot verdriet van de acteurs en ouders.