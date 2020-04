Ab Osterhaus is de Peter R. de Vries onder de virologen

Angela kijkt tvJournaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op televisie.

Gelukkig, daar was hij weer. Ik had Ab Osterhaus al een paar dagen gemist in Op1, maar maandag schoof hij aan, om de nationale hoop op een snel vaccin te temperen. ,,Lieve mensen, laat u niet van de wijs brengen door Engelse laboratoria die roepen dat het er over vijf maanden kan zijn. Het duurt echt nog wel een jaar, en waarschijnlijk zelfs nog ietsje langer.’’

Althans, dat is mijn handzame samenvatting van zijn relaas, dat langer en omslachtiger was. Waarbij de herhaaldelijke onderbrekingen van het Op1-duo van dienst, dat zich driftig profileert in dat ene uurtje per week, niet bepaald hielpen. Maar Ab toont zich in alles een waardig stand-in van Peter R. de Vries, nu die deze weken logischerwijs minder in beeld is. Hij maakt zijn punt hoe dan ook en laat zich niet verleiden tot eenlettergrepige antwoorden als er nog allerlei mitsen en maren aan toe te voegen zijn.

Verschil is wel dat de viroloog soms te netjes blijft. Peter had de presentatoren na de zoveelste hinderlijke onderbreking of betweterige tegenwerping met één sarcastische opmerking op hun plek gezet. Maar Ab is in zijn laboratorium waarschijnlijk gewend aan studenten die nóg irritanter zijn, dus die beperkt zich tot een vaderlijke glimlach.

Ik maak de vergelijking met Peter R. de Vries natuurlijk niet voor niks. Wie wel eens een blik op sociale media werpt of – ik noem maar iets – een voetbaltalkshow kijkt, weet dat viroloog Osterhaus inmiddels bij een aantal mensen dezelfde fysieke reactie oproept als de misdaadverslaggever. Of Ellie Lust. Of Ali B. De klachten komen hierop neer: hij zit er te vaak, drinkt te veel rode wijn, gevolgd door een klok-klepel bewering over (onterechte) aantijgingen uit het verleden.

Toegegeven, ik zucht ook wel eens als ik zijn hoofd wéér zie in de line-up. Maar dat neemt niet weg dat ik honderd keer liever een gerenommeerd viroloog over vaccins en virussen hoor praten dan een columnist, een politicus of voetbalkenner. Ook al zegt die viroloog niet altijd wat ik graag zou willen horen. En omdat het in dit coronatijdperk raadzaam is om de sporadische zegeningen te tellen: laten we blij zijn dat Osterhaus zich af en toe beschikbaar stelt als nationale kop van jut. Dan hebben de labiele geesten op Twitter iemand om zich op uit te leven, wat kapot geslagen bushokjes én dus mensen op straat scheelt.