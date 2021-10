ABBA, Adele, Ed Sheeran: grote muzikale releases volgen elkaar in korte tijd op

Recensie Lang bewaarde AB­BA-sin­gle zit slim in elkaar en had niet misstaan in hoogtijda­gen

22 oktober Met de derde single van het komende album doet ABBA een greep in de kluis met oude, niet eerder uitgebrachte liedjes. Waarom Just a notion eind jaren 70 niet werd uitgebracht is onbekend, maar het had niet misstaan in het omvangrijke oeuvre van de Zweden.