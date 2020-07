ABBA belooft niet twee maar vijf nieuwe nummers

David Schwimmer liet rol als Ross in Friends bijna schieten

Het is haast niet voor te stellen dat de rol van Ross Geller in Friends door een andere acteur gespeeld had kunnen worden. Maar daar leek het op uit te lopen toen David Schwimmer in de jaren 90 weinig zin had in een vaste rol in een sitcom, nadat hij teleurgesteld raakte bij een eerdere acteerklus. Dit liet hij weten in een interview met Jimmy Fallon tijdens diens Tonight Show.