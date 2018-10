ABBA komt mogelijk met heel nieuw album

ABBA kondigde in april aan om voor het eerst in 35 jaar tijd met nieuwe muziek te komen. De twee nummers worden eind december uitgebracht, tegelijkertijd met een speciale tv-uitzending van NBC en BBC.



De studiosessies voelden in ieder geval weer als vanouds, stelt Björn. ,,Het was fantastisch toen we allemaal weer in de studio stonden, dat was niet meer gebeurd sinds de jaren tachtig", aldus de 73-jarige zanger en componist. ,,Het voelde meteen vertrouwd. We hoefden maar even naar elkaar te kijken en we waren terug."