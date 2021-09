Abba treedt virtueel op in eigen arena: ‘We wilden het doen voordat we dood zijn’

terug na 40 jaarEen nieuw album en een technologisch vooruitstrevende concertreeks markeren een van de grootste muzikale comebacks ooit. Na bijna veertig jaar bestaat Abba weer, al is het de vraag voor hoelang. Fysiek optreden doen de vier Zweden niet meer, toch zijn ze volgend voorjaar levensecht te zien en te horen in Londen.

Er bestaat in de muziekindustrie een gezegde: zorg dat er nooit meer dan veertig jaar zit tussen twee albums. De zin kwam vanavond in Londen uit de mond van Björn Ulvaes (76), die samen met Benny Andersson (74) het tweede leven van Abba officieel aankondigde. De Zweedse hitformatie ging in 1982 uiteen en meldde gisteren na jaren van speculaties dat waar alle fans zo vurig op hoopten: Abba is terug.

Lees ook Play Eindelijk: Abba komt met nieuw album én reeks concerten

De band pakte het niet heel bescheiden aan vandaag met een mondiaal uitgezonden livestream met liveverbindingen met Stockholm en Londen, waar het écht gebeurde. Daar zaten naast elkaar op een podium de beide B's van de band. De twee A's, Agnetha Fältskog (71) en Anni-Frid Lyngstad (75), ontbraken. ,,Zij hadden hier ook moeten zijn’’, merkte Benny op. Met een knipoog: ,,Maar zij zijn niet zo dol op publiciteit als Björn.’’

Volledig scherm De livestream in Londen. © EPA

Eigen arena

Achter hen zagen de kijkers een concerthal in aanbouw, de Abba Arena. Deze zaal verrijst in het oosten van de Britse hoofdstad speciaal voor Voyage, de concertreeks die op 27 mei begint. Drieduizend mensen per avond kunnen anderhalf uur kijken en luisteren naar 22 liedjes - twee nieuwe - en zien de bandleden levensecht en zoals ze er veertig jaar terug uitzagen. Dat dat technisch mogelijk is, is vooral te danken aan een team van 850 werknemers van het bedrijf dat is opgericht door Starwars-regisseur George Lucas.

,,We zijn wekenlang dag in, dag uit met zijn vieren in een studio geweest’’, legde Andersson uit. ,,Het begon bijna op normaal werk te lijken. We hadden speciale pakken aan en helmen op, die vol zaten met sensoren. Die zaten ook op onze gezichten. Het ergste was dat Björn en ik onze baard eraf moesten scheren. De mijne had ik al vijftig jaar.’’

Volledig scherm De coverfoto van het album. © AP

De vier bandleden zongen in die speciale omgeving vol camera's en sensoren alle nummers die straks in de show te horen zijn. Dankzij de techniek zijn de mimiek en bewegingen van de driedimensionale ‘Abba-tars’ straks helemaal authentiek. ,,We kunnen volgend jaar in de zaal naar onszelf gaan kijken’’, aldus Ulvaes. ,,Dat zijn geen kopieën van ons, we zijn het echt zelf’’, stelde Andersson.

In Londen zullen slechts twee van de nieuwe nummers te horen zijn; I still have faith in you en Don't shut me down. Deze typische Abba-liedjes werden vandaag al geopenbaard. ,,De andere nieuwe liedjes waren nog niet klaar toen wij in die studio bezig waren’’, zei Andersson. ,,Het idee voor een compleet album kwam ook pas later. Toen wij met zijn vieren die nieuwe liedjes hadden opgenomen, keken we zo tevreden terug dat we zeiden: waarom niet een heel album?’’

Quote Vijf minuten voordat Agnetha en Anni-Frid binnenkwa­men, dacht ik: had ik eigenlijk niet eerst moeten vragen of ze nog wel kunnen zingen? Benny Andersson

Om voor het eerst sinds het album The Visitors uit 1981 samen in de studio te staan, was eng, gaf Andersson toe. ,,Vijf minuten voordat Agnetha en Anni-Frid binnenkwamen, dacht ik: had ik eigenlijk niet eerst moeten vragen of ze nog wel kunnen zingen? Maar geloof me, dat kunnen ze.’’

Waarom nu?

Het album, dat volgens Andersson ook een kerstliedje bevat (Little things), is zonder hulp van externe producers gemaakt. Het klinkt helemaal als Abba. Andersson: ,,We gaan echt niet concurreren met iemand als Drake. Ik heb helemaal geen idee hoe ze tegenwoordig liedjes maken. Wij doen wat wij goed kunnen.’’

Resteert de vraag waarom de reünie van onbekende duur op dit moment komt. Is de tijd rijp? ,,Andere mensen begonnen tegen ons over een tournee met hologrammen. Dat is het niet geworden, die techniek is nu alweer ouderwets. We zijn dus wel verdergegaan met het idee en kregen geweldige technologische bijstand. Op een gegeven moment is het dan gewoon zover.’’ Andersson, met een vette grijns: ,,En we wilden het doen voordat we dood zijn.’’