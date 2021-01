Abbey deelt een kusje uit bad en Roel heeft problemen met anderhalve meter

Video Op1-presenta­tor Paul de Leeuw onder vuur na opmerking over Aziaten: ‘Immens botte domheid’

24 januari De kritiek op televisiemaker Paul de Leeuw (58) in zijn rol als presentator van talkshow Op1 neemt alsmaar toe. Vooral na de uitzending van afgelopen vrijdag (waarin viroloog Ab Osterhaus te gast was) is er onvrede over de houding van De Leeuw. ,,Slecht voorbereid en stompzinnige vragen.”