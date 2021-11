Aboutaleb deed bij Jinek wat Rutte eigenlijk had moeten doen

Eindelijk. Ein-de-lijk. Na me een weekend en een maandagavond te hebben afgevraagd wie er nou gek was geworden, ik of de wereld, was daar de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb bij Jinek. Mijn burgemeester. Abou, zoals we hem hier in de stad en thuis op de bank liefkozend noemen. En onze Abou deed wat ik in al die talkshowgesprekken van afgelopen dagen over de rellen in Rotterdam, Groningen, Leeuwarden, Roermond en andere steden zo node had gemist.