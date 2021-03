Absurde actie in Sky Rojo tegenover rauw prostituee-drama Red Light

Podcast Dit zijn de grootste kindster­ren aller tijden, die begonnen zijn op tv

12 maart In deze speciale aflevering van de podcast Bingewatchers, duiken Charlene Heezen en Kevin Goes in het rijke verleden van kindsterren, die op televisie begonnen zijn. En dat zijn er een hele hoop: denk alleen al aan de sterretjes die in de Mickey Mouse Club gezeten hebben, of groot geworden zijn op Nickelodeon? Maar ze gaan ook verder terug, naar series als Family Ties, Growing Pains en Happy Days.