Acht (oud-)medewerkers House of Cards klagen Spacey aan

De bekentenissen volgen op de beschuldiging van Anthony Rapp vorige week, die beweert als 14-jarige jongen in 1985 te zijn aangerand door Spacey. Naar aanleiding van die beschuldigingen liet Spacey donderdag via zijn pr-medewerkster Staci Wolfe weten hulp te gaan zoeken. Korte tijd later zegde zij de samenwerking met Spacey op.

De beschuldigingen hebben grote gevolgen voor Spacey. Een ere-Emmy die de acteur zou ontvangen is ingetrokken en de productie van het zesde en laatste seizoen van House of Cards is stopgezet. Mogelijk heeft hij nog veel meer mensen seksueel belaagd in de tijd dat hij actief was als artistiek directeur van het Old Vic Theatre in Londen. Netflix heeft de productie van seizoen 6 van House of Cards voorlopig opgeschort. De zender en producent MRC willen de affaire rond hun hoofdrolspeler evalueren.