ACM verbiedt fusie RTL en Talpa definitief omdat tv kijken duurder zou worden

'Aardappel­eet­ster Sien' geschil­derd door Vincent van Gogh verkocht voor ruim 5,5 miljoen euro

Een door Vincent van Gogh geschilderd portret van een vrouw, die ook te herkennen is op zijn beroemde De Aardappeleters uit 1885, is dinsdag in Londen verkocht voor 4.842.000 Britse pond (5,5 miljoen euro). Veilinghuis Christie’s verwachtte dat het schilderij, gemaakt in het vroege voorjaar van datzelfde jaar, tussen de 1 en 2 miljoen Britse pond zou opbrengen.