Acterende ballerina's zetten vraagtekens bij danswereld na film Piece Of My Heart

InterviewDe debuterende acteurs Roos Englebert (22) en Elaine Meijerink (20) zijn na Piece of My Heart , een Nederlandse film over de competitieve balletwereld, anders gaan denken over hun carrières als professioneel danser. Englebert verliet zelfs het dansgezelschap waarin ze actief was.. ,,Het kostte meer energie dan het me gaf”, vertelt ze. ,,Mede door de film werd ik me daar bewust van.”

Voor een realistisch filmdrama over het klassieke dansmilieu kan je beter ballerina’s leren acteren dan andersom. En dus struinde regisseur Dana Nechustan compleet dansend Nederland af voor geschikte hoofdrolspelers. Met nul acteerervaring op zak begonnen Roos Englebert en Elaine Meijerink - gekozen uit honderden ingezonden auditietapes - aan een avontuur dat hun nog jonge levens veranderden.

Lees ook Vier sterren voor de Nederlandse balletfilm Piece Of My Heart en het grimmige R.M.N.

,,Het circuit waaruit we komen, is heel gesloten en staat nauwelijks open voor wat er daarbuiten allemaal gebeurt”, aldus Meijerink. ,,Piece Of My Heart bracht daar verandering in. Het was een hele omschakeling. Als dansers hou je veel emoties binnen, die konden we eindelijk eens allemaal wegspelen. En ik bedoel het niet zozeer als kritiek op de danswereld, maar daarin ontwikkel je vooral de artiest in jezelf. Er wordt niet gekeken naar de vraag: wie ben ik nou echt? Ik ben sinds de film volwassener geworden.”

In Piece of My Heart speelt ze Irma die goed is, maar nét niet goed genoeg. Haar beste vriendin Olga heeft de x-factor en krijgt daardoor alle spotlights op zich gericht. ,,Dat is heel herkenbaar, meent Englebert. ,,Het is niet dat je er wel komt zolang je maar hard genoeg werkt. Je kan technisch nog zo perfect zijn, als een ander meer charisma heeft, houdt het op.”

Volledig scherm Elaine Meijerink en Roos Englebert in Piece Of My Heart © WW Entertainment

Ze spreken allebei vol passie over dat waarvoor ze op het Koninlijk Conservatorium in Den Haag werden opgeleid. Englebert: ,,Maar zelden goed genoeg zijn, is de dark side van deze wereld.” Uitgerekend die film over min of meer haar eigen leven, deed haar beseffen dat zij carrièremogelijkheden in een andere richting wilde ontdekken.. Ze werkt niet langer voor het gerenommeerde gezelschap Introdans. Ze is nu model en hoopt meer acteerwerk te mogen verrichten. Dansen doet ze nog op projectbasis.

Meijerink zit naar eigen zeggen nog in de ‘zelfontdekkingsfase’. Momenteel danst ze nog wel (bij de opleiding Codarts in Rotterdam). ,,Je moet bereid zijn over grenzen heen te gaan, alles te geven voor de kunst. Sinds het maken van de film weet ik niet of dit me nog voldoende gelukkig maakt. Maar het vergt veel moed om voor jezelf te kiezen. Ik ben nog jong, laat mij nog maar even experimenteren.”