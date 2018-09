Acteur Burt Reynolds (82) overleden

Acteur Burt Reynolds is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Hollywood Reporter. Reynolds overleed vanmorgen in het Jupiter Medical Center in Florida, laat zijn manager Erik Kritzer weten.

Reynolds heeft een eindeloze lijst van actiefilms op zijn naam staan, waarvoor hij veelal zelf de stunts deed. Ook was hij in veel romantische komedies te zien, zoals Best Friends met Goldie Hawn. In 1997 leverde zijn rol als pornoregisseur Jack Horner in Boogie Nights hem een Oscarnominatie op. Hij werd ook bekend met rollen in Deliverance, Smokey and the Bandit, The Cannonball Run en Starting Over.

Reynolds onderging in 2011 een bypassoperatie. Twee jaar later werd hij met uitdrogingsverschijnselen opgenomen maar herstelde volledig. In zijn laatste film The Last Movie Star (2017) speelde hij een van de hoofdrollen.

De in Michigan geboren acteur was van 1963 twee jaar gehuwd met Judy Carne. In 1988 trouwde hij met Loni Anderson, van wie hij in 1993 scheidde. Met haar adopteerde hij 30 jaar geleden een jongen, Quinton, toen het ventje drie dagen oud was. ,,Hij is mijn grootste prestatie, een geweldige man die nu als cameraman in Hollywood werkt. Hij heeft nooit om hulp gevraagd. Hij heeft het zelf gedaan en daar ben ik trots op'', liet Reynolds in juli van dit jaar over de relatie met zijn zoon los.

Volledig scherm Reynolds in Smokey and the Bandit. © RV

Volledig scherm Reynolds met John Voight op de set van Deliverance, in 1972. © ANP Kippa