Acteur Chadwick Boseman (43) overleden aan kanker

Armin van Buuren stapt over naar Qmusic en krijgt wekelijks programma

26 augustus Armin van Buuren zegt Radio 538 vaarwel: de wereldberoemde dj stapt over naar Qmusic. Van Buuren start per 5 september bij de radiozender en gaat daar het nieuwe programma World Wide Club 20 presenteren. Ook zijn eigen show A State Of Trance is voortaan op Qmusic te beluisteren. Dat maakt de radiozender vandaag bekend.