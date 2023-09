Acteur Danny Masterson veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf voor verkrachting

That 70s ShowDanny Masterson is veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar. De Amerikaanse acteur, bekend van de serie That ’70s show , kreeg donderdag zijn straf te horen nadat hij eerder schuldig werd bevonden aan twee aanklachten van verkrachting.

De 47-jarige acteur werd door drie vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik in zijn huis in Hollywood. Dat gebeurde tussen 2001 en 2003, toen Masterson op het hoogtepunt van zijn carrière was. Vorig jaar werd de zaak nietig verklaard omdat de juryleden het niet eens konden worden, waarna aanklagers een nieuwe zaak startten. De jury bepaalde in mei dat Masterson in twee gevallen schuldig is. Over de derde aanklacht konden ze het niet eens worden. Masterson ontkende altijd alle aantijgingen. Hij zit al sinds mei vast omdat hij als vluchtgevaarlijk werd beschouwd.

Masterson is officieel veroordeeld tot een een gevangenisstraf van ‘dertig jaar tot levenslang’. Dat betekent dat de acteur na dertig jaar onder voorwaarden vrij kan komen. Voldoet hij niet aan de voorwaarden die gesteld zijn, dan kan zijn straf verlengd worden tot levenslang.

Geen controle

,,De vrouwen zagen plots niet meer goed, waren hun kracht kwijt, hadden geen controle meer over hun lichaam en ze hadden zowel vaginale als anale pijn. En dat allemaal nadat de beschuldigde hen een alcoholisch drankje gegeven had”, vertelde Reinhold Mueller, een van de aanklagers in het proces, in de rechtszaal. Mueller verdedigde de drie vrouwen die Masterson beschuldigen van drogering en verkrachting.

Eén van de slachtoffers getuigde woensdag tegen de acteur: ,,Je bent zielig, gestoord en compleet gewelddadig. De wereld is beter af met jou in de gevangenis.’’

,,Masterson, jij bent hier niet het slachtoffer. Jouw acties van twintig jaar geleden hebben de stem en keuze van iemand anders weggenomen. Jouw daden twintig jaar geleden waren crimineel, en daarom ben je hier”, zei rechter Charlaine Olmedo, terwijl ze Masterson donderdag veroordeelde in de rechtszaal van Los Angeles.

In That ’70s show speelde Masterson de rol van Steven Hyde. Hij was in alle acht seizoenen te zien. Later speelde hij ook nog in series als Men at work en The Ranch.

Volledig scherm Danny Masterson en zijn advocaat in de rechtszaal. © Reuters

