Acteur Gérard Depardieu aangeklaagd voor verkrachting

Video Trucker Martijn reageert op Lubach-lied: ‘Voor het eerst om hem moeten lachen’

22 februari Trucker Martijn heeft weer van zich laten horen op Radio 1. Gisteren was de trucker onderwerp van gesprek in het programma Zondag met Lubach, nadat hij zich op de radiozender had uitgelaten over de programmamaker. ,,Voor het eerst van mijn leven moest ik lachen om Lubach.”