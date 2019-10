Acteur James Franco aangeklaagd om seksueel misbruik

Vijf jaar geleden beschuldigden de oud-studentes Franco voor het eerst. Toen deden nog drie vrouwen hun beklag over seksueel ontoelaatbaar gedrag. De vijf vrouwen studeerden aan de acteerschool van Franco. Behalve de acteur is ook zijn zakenpartner Vince Jolivette aangeklaagd wegens misbruik.

Franco, onder meer bekend van de Spider-Man trilogie, Pineapple Express, 127 Hours en Rise of the Planet of the Apes, zou de vermeende slachtoffers hebben gedwongen tot het volgen van een ‘masterclass’ in seksscènes. Hierbij zou hij audities gefilmd hebben, die in zijn bezit bleven. De studentes zouden een verklaring hebben moeten ondertekenen waarin stond dat zij afstand deden van al hun rechten betreffende de opnames. Zij eisen nu vernietiging van het gemaakte materiaal.