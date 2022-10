Acteur Jeroen Spitzenberger: ‘Ben erin getraind om mijn eigen leven als materiaal te zien’

Wil­lem-Alexan­der blikt vooruit naar 56ste verjaardag in Rotterdam: ‘Ik nodig mensen uit heel creatief te zijn’

De slotdag van het driedaagse staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Zweden, in Gotenburg, had een duidelijk Rotterdams tintje. Het Havenbedrijf deed in koninklijk bijzijn zaken en de vorst keek alvast vooruit naar Koningsdag in Rotterdam.

13 oktober