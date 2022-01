Acteur Sidney Poitier (94) overleden: ‘We verliezen een icoon en een held’

De pionierende acteur en Oscar-winnaar Sidney Poitier is op 94-jarige leeftijd overleden. De Bahamaans-Amerikaanse ster was de eerste zwarte acteur die de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol won. Hij kreeg hem in 1964 voor zijn rol in de film Lilies of the field .

Poitier brak door aan het einde van de jaren 50 met films als Porgy and Bess (1959) en The defiant ones (1958). Hij staat bekend als pionier, zijn aanwezigheid als zwarte man in mainstream-Hollywoodfilms als baanbrekend.

In veel van de films waarin Poitier de hoofdrol speelde, is rassendiscriminatie het hoofdthema. In misschien wel zijn bekendste film, Guess who’s coming to dinner ui 1967, speelde hij de toekomstige schoonzoon van een wit echtpaar.

In die film kuste hij als eerste zwarte acteur in een Hollywoodfilm een witte vrouw, zij het dat de scène werd gefilmd via de achteruitkijkspiegel van een taxi. In hetzelfde jaar kwam de thriller In the heat of the night uit, waarin Poitier het als rechercheur uit het noorden van de VS moest opnemen tegen een racistische sheriff uit het zuiden.

Volledig scherm In the heat of the night uit 1967. © United Artists/Bruno

Poitier gold eind jaren 60 als de bestbetaalde acteur ter wereld. Ook als regisseur had hij succes met films als zijn debuut The buck and the preacher (1972) en Let’s do it again (1975). In die films speelde hij ook een van de hoofdrollen. In 2002 werd Poitier nogmaals met een Oscar onderscheiden, een ere-award voor zijn ‘uitmuntende prestaties, zijn unieke verschijning op het witte doek, zijn stijl en zijn intelligentie als vertegenwoordiger van de filmindustrie’. In 2009 kreeg Poitier uit handen van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding voor Amerikaanse burgers.

Verdrietig en blij

De premier van de Bahama’s, Chester Cooper, zegt ‘heel verdrietig’ te zijn over zijn dood, maar ergens toch ook blijdschap te voelen. ,,Droevig omdat hij er niet meer is en we hem niet kunnen vertellen hoeveel hij voor ons betekent, maar ook blij dat hij zoveel heeft gedaan om de wereld te laten zien dat ook mensen met een simpele start in hun leven de wereld kunnen veranderen.’’ De wereld verliest in Poitier een ‘icoon en held’, aldus de minister president volgens The Guardian.

Poitier werd op 20 februari 1927 ‘per ongeluk’ geboren in Miami. Zijn ouders woonden op Cat Island, een van de Bahama’s, maar waren op bezoek in Miami. De acteur kreeg daarom vrijwel direct de Bahamaanse en de Amerikaanse nationaliteit.

Volledig scherm Een scène uit Guess who's coming to dinner. © Columbia

Zijn vader was een arme tomatenplukker en Poitier moest al op zijn 13de van school. Nadat hij allerlei baantjes had gehad, zoals straatverkoper en medisch assistent bij het leger, deed hij auditie voor het American Negro Theater in New York. Aanvankelijk werd hij om zijn Bahamaanse accent afgewezen, maar na spraaklessen werd hij toch toegelaten.

Poitier was behalve acteur en regisseur ook actief als ambassadeur. Tussen 1997 en 2007 was hij de ambassadeur van de Bahama’s in Japan. Hij laat onder anderen zes dochters achter.