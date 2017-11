Acteur Willem Drieling in gesprek met zedenpolitie over Gosschalk

De afgelopen weken vertelden meerdere acteurs over hun soms traumatiserende ervaringen met Gosschalk. Het verhaal van Drieling was opvallend, omdat hij naar eigen zeggen pas 16 jaar oud was toen de castingdirector hem vroeg zich uit te kleden. Het is voor het eerst dat een slachtoffer vertelt dat hij naar de politie stapt.



Volgens Goossens heeft Drieling reeds contact gehad met de politie waarop hem is verzocht om de kwestie verder te bespreken op het hoofdbureau in Amsterdam. Dit gesprek vindt ‘op korte termijn’ plaats.



,,Het is een oriënterend gesprek om mijn kant van het verhaal te vertellen en om dan samen met de betreffende afdeling verder te kijken wat we kunnen doen’’, aldus Drieling via zijn vertrouwenspersoon. ,,Wij hebben het over een situatie die zich 30 jaar geleden heeft afgespeeld. Dus na het gesprek zal de politie mij adviseren in hoeverre een officiële aangifte nog zinvol is.’’ Verder laat Drieling weten dat hij blij is dat de politie zijn verhaal serieus neemt en nazorg wil bieden.