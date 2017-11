Acteurs willen vertrouwenspersoon op elke toneelschool

,,Zo iemand moet het aanspreekpunt worden bij seksueel overschrijdend gedrag, maar ook bij twijfel", legt ze uit. ,,Stel, je maakt iets mee met een regisseur waar je je niet oké bij voelt. Dan kan de vertrouwenspersoon advies geven en een gesprek op gang brengen. Ik geloof in de goedheid van mensen en soms komt het voor dat een regisseur niet eens doorheeft wat hij doet." De organisatie heeft alle 1200 leden vorige week een brief gestuurd met de vraag zich te melden als zij last hebben gehad van intimidatie of ander seksueel grensoverschrijdend gedrag. ,,De telefoon staat nog niet roodgloeiend. We merken dat mensen bang zijn om hier openlijk over te praten uit angst dat het hen persoonlijk schaadt of dat zij nooit meer aan de bak komen."

Uitvechten in de media

De acteursvakbond adviseert leden om vooral niet meteen naar de media te stappen met onthullingen, zoals de afgelopen week het geval was in de zaak-Job Gosschalk. Een groot aantal acteurs getuigde deels anoniem voor de camera over wat hij met hen zou hebben gedaan. ,,Wij denken dat als zoiets vreselijk is gebeurd, een televisieprogramma of de krant niet de plek is waar je het moet uitvechten", aldus Zeegelaar Breeveld.



,,Dan moet je aangifte doen, moet er een politieonderzoek komen en zal de rechter bepalen of iemand fout is geweest. Nu worden mensen al bij voorbaat veroordeeld. Ik ben bereid om iedereen die zijn verhaal doet op zijn woord te geloven. Maar je boet wel in aan geloofwaardigheid op het moment dat je dit eerst in de media hebt verteld. Een rechter kan ook denken."