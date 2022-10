Activist lijmt zichzelf vast op tafel in uitzending Beau: ‘Het leven van ons allemaal staat op het spel’

Klimaatactivist Jelle de Graaf heeft zich vanavond in de live-uitzending van het programma Jinek op tafel vastgelijmd. De man was als gast uitgenodigd om mee te praten over de nieuwe manier van actievoeren door Europese klimaatactivisten. ,,Jullie hebben een plicht om eerlijk te berichten over het klimaat en ecologische crisis”, zei hij onder meer.

De Graaf klimt tijdens het gesprek plotseling op tafel en smeert lijm op zijn handen. ,,Wat ga je doen”, vraagt Beau, die de zieke presentatrice Eva Jinek vervangt, hem. ,,Kijk uit...” Vervolgens blijft het even stil. ,,Oh dat is tweecomponentenlijn, in een liveprogramma”, zegt Beau daarna rustig.

Ook vastgelijmd op tafel gaat De Graaf de discussie aan met onder meer museumdirecteur Emilie Gordenker. Musea wereldwijd hebben de laatste weken te maken met activisten die zichzelf vastlijmen aan kunstwerken en deze bekladden of vies maken uit protest.

,,Ik zit hier vast in een liveprogramma. En ik ga het hier hebben over het klimaat en de ecologische crisis. Ik ga het hebben over het feit dat we het hier nu wel over hebben en over het feit dat we het hier toen niet over hadden toen honderd duizenden Pakistanen deze zomer te maken hadden met duizenden gigantische overstromingen veroorzaakt door de klimaatcrisis.”

De Graaf vervolgt in een adem: ,,Ik heb het hier over omdat we het niet hebben over de honderden mensen die zijn doodgegaan in Nigeria op dit moment door de overstromingen die daar zijn door de klimaatcrisis.” Van Erven Dorens onderbreekt hem en vraagt de man rustig te zijn. ,,Ik wil het daar ook met je over hebben, maar we moeten het één voor één behandelen.”

Daar wil De Graaf niets van weten. Hij stelt 'de hele tijd’ aan het woord te willen zijn en vervolgt:,,Jullie hebben een plicht om eerlijk te berichten over het klimaat en ecologische crisis. Een plicht die jullie niet nakomen. Het leven van ons allemaal staat op het spel.” Erven Dorens: ,,Jelle, luister nou even. Ik kan je veel beter aan het woord laten als ik je die vragen stel.’’

Volledig scherm Jelle de Graaf lijmt zich aan tafel vast in Jinek © RTL