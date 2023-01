Actrice Annie Wersching (45) overleden

,,Sinds vandaag zit er een groot gapend gat in de ziel van onze familie, maar ze heeft ons de middelen nagelaten om het te vullen”, aldus Full in een statement. ,,Ze heeft ons geleerd om niet te wachten op avontuur. ‘Ga het zoeken. Het is overal.’ En we zullen het vinden ook.” Wersching kreeg in 2020 te horen dat ze kanker had, ondanks de diagnose is ze altijd door blijven gaan met acteren.

Wersching is vooral bekend van haar rol als FBI-agente Renee Walker in de tv-serie 24. Ook speelde ze in series als Star Trek: Enterprise, The Vampire Diaries, Runaways, The Rookie en Star Trek: Picard. Daarnaast deed ze stemwerk voor onder meer de videogame The last of us.

Bij fans en collega’s van de actrice komt het nieuws alvast hard aan. Jon Cassar, de regisseur van 24, deelde volgend eerbetoon: ,,Mijn hart is gebroken in ontelbaar veel stukken. Annie was meer dan een collega. Ze was een vriendin. En niet alleen voor mij, maar ook voor mijn familie en de cast en crew waar ze mee gewerkt heeft.” ,,Ik ben kapot door het nieuws”, laat een fan van de actrice weten op Twitter. ,,Een icoon uit mijn jeugd. Je zal altijd beroemd blijven”, klinkt het dan weer bij iemand anders.

Annie Wersching laat een man en drie kinderen achter.