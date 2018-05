Actrice Ashley Judd klaagt Harvey Weinstein aan

Omdat zij tegenstribbelde toen hij haar seksueel bejegende, zou hij haar op een zogenaamde 'zwarte lijst' hebben gezet, wat betekende dat er geen enkele acteerklus meer richting Ashley kwam. ,,Ik ben hierdoor werk misgelopen en dus ook geld. Mijn naam is te grabbel gegooid, dat durf ik met zekerheid te zeggen", aldus de actrice in een interview met ABC News.



De aanklacht werd ingediend bij de rechtbank van Los Angeles en betreft onder andere de bekende Lord of The Rings-films van regisseur Peter Jackson. Hij beweert dat hem destijds werd verboden een aantal actrices te casten voor zijn films, onder wie Judd. Waarom dat niet mocht, werd hem niet verteld.



Het geld dat Ashley eventueel opstrijkt met deze zaak, wil ze doneren aan de Time's Up beweging.