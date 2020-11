Actrice Corrie van Gorp (78) overleden

UpdateActrice Corrie van Gorp is zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie maandagavond bekendgemaakt. Van Gorp overleed in Rotterdam in haar slaap.

De in Rotterdam geboren Corrie van Gorp was bekend als danseres, zangeres, actrice en comédienne. Begin jaren 70 brak zij door toen ze samen met Willem Nijholt optrad in theatershows van Wim Sonneveld.

Na een hoofdrol in de musical Een kannibaal als jij van Freek de Jonge en Bram Vermeulen was zij in 1974 voor het eerst te zien in de revue van André van Duin. Naast Frans van Dusschoten was zij jarenlang een bekend gezicht in het populaire revuegezelschap.

In de revues leefde Van Gorp zich samen met Van Duin en Van Dusschoten uit met tientallen hilarische typetjes zoals mevrouw De Bok en met teksten die vaak bol stonden van de dubbelzinnigheden. De mensen stonden er bij de theaters voor in de rij. De shows, die ook op de televisie waren te zien, scoorden ongekend hoge kijkcijfers.

Aantal grote hits

Van Gorp speelde later in de televisie- en theatershows van André van Duin en scoorde solo een aantal grote hits, waaronder Me Soesafoon, Zo slank zijn als je dochter, Alie van de wegenwacht en Ik ben tamboer.

Corrie van Gorp speelde ook nog mee in enkele bioscoopfilms, waaronder Ik ben Joep Meloen en De Boezemvriend. In beide films was ze te zien met André van Duin en Fans van Dusschoten. Van Gorp maakte samen met Van Duin in 2009 een televisie-comeback in de wekelijkse Dik Voormekaar Show, waarna ze zich stilletjes uit het openbare leven terugtrok.

Vitrine

In 2018 werd in het Oude Luxor Theater in Rotterdam, in de foyer op de eerste etage, een vitrine ingericht met de originele kleding van mevrouw de Bok als permanent eerbetoon aan Van Gorp. Het initiatief voor een eerbetoon kwam van cabaretier Richard Groenendijk die op het idee kwam na een gesprek met Van Gorp tijdens de jubileumvoorstelling van 100 jaar Luxor van Paul de Leeuw. De Leeuw ontving daarin Van Gorp als een van zijn special guests.

Zondag overleed Van Gorp op 78-jarige leeftijd in haar woonplaats Rotterdam.