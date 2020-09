Actrice Diana Rigg (Game of Thrones) overleden: ‘Ze is vredig heengegaan’

Diana Rigg groeide na haar geboorte in Doncaster op in India waar haar vader werkzaam was en waar zij tot haar achtste verbleef. In haar autobiografie was zij lyrisch over haar tijd in India. ,,Ik was al vroeg zelfstandig, maar de overgang naar Engeland viel mij in eerste instantie zwaar. Ik voel mij als een vis op het droge.’’



Acteren trok haar al snel. Zij volgde een opleiding aan Royal Academy of Dramatic Art, waarna zij in 1957 in New York haar toneeldebuut maakte. Haar bekendheid bij het grote publiek dankt Rigg echter aan De Wrekers waar zij met John Steed, gespeeld door Patrick MacNee, in bizarre spionage-achtige situaties belandde.



Over haar rol als Emma Peel zei Rigg dat zij er nog jarenlang door het publiek aan herinnerd werd. ,,Emma was haar tijd ver vooruit. Zij liet zich niet ringeloren en dat heeft veel vrouwen van mijn generatie geïnspireerd. Dat ik ook een soort sekssymbool werd vond ik ongemakkelijk. Ik heb mezelf nooit als sexy beschouwd.’’