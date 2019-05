Actrice en zangeres Doris Day (97) overleden

updateDe Amerikaanse actrice en zangeres Doris Day is op 97-jarige leeftijd overleden in haar woning in Carmel Valley, Californië. Dat hebben haar nabestaanden bekendgemaakt. Day stierf in aanwezigheid van een aantal goede vrienden aan de gevolgen van een longontsteking.

De Doris Day Animal Foundation die de ster al jaren runde kwam vanmiddag met een korte verklaring over haar overlijden. ,,Doris begon de dag voor iemand van haar hoge leeftijd in goede gezondheid, maar uiteindelijk is ze overleden aan een longontsteking die ze onlangs opliep.”

Doris Day werd wereldberoemd als zangeres en actrice in filmdrama’s, musicals en een aantal onschuldige, lichterotische sekskomedies. Vooral in de jaren vijftig en zestig was ze enorm populair. Onder meer door de megahit What Will Be, Will Be (Que Sera, Sera) uit de Alfred Hitchcock-film The Man Who Knew Too Much. In de periode 1968-1973 schitterde ze in de televisieserie The Doris Day Show, die ook in Nederland werd uitgezonden.

In haar biografie Doris Day: Her Own Story (1976) ging de ster dieper in op haar turbulente leven. Hoewel ze voor haar fans de schijn ophield een gelukkige en altijd vrolijke vrouw te zijn, bleek uit het boek het tegendeel. Vooral het begin van haar leven werd getekend door financiële problemen en ze blikte met gemengde gevoelens terug op drie mislukte huwelijken. ,,Ik heb de ongelukkige en volkomen onzinnige reputatie van een Amerikaanse maagd waar nooit iets mee aan de hand is”, schreef ze. ,,Ik moet soms mensen choqueren om te laten zien wie ik echt ben.”

Dierenliefde

De afgelopen jaren - sinds de jaren tachtig verdween ze grotendeels uit de spotlights - bracht ze veel van haar tijd door met het bepleiten van dierenrechten. Sporadisch gaf ze nog interviews waarin het vooral over haar liefde voor dieren ging. Ze blikte liever niet meer terug op haar succesvolle carrière die al op jonge leeftijd begon.

Doris Mary Ann Kappelhoff (haar echte naam, red.) werd op 3 april 1922 geboren. Haar ouders waren een muziekleraar en een huisvrouw: Duitse immigranten. Als jong meisje droomde ze van een loopbaan in de showbusiness, maar een ernstig auto-ongeluk toen ze 12 jaar was gooide roet in het eten. Een auto waarin ze zat werd geschept door een trein waardoor ze zwaar gewond raakte aan een been.



Een lange revalidatieperiode volgde waarin ze haar ambities om ooit danseres te worden aan de kant moest schuiven. Uiteindelijk begon ze te zingen nadat ze op de radio Ella Fitzgerald had gehoord: het begin van haar succesvolle carrière als zangeres.

Doris Day trouwde in totaal vier keer. Allereerst in 1941 met saxofonist Al Jorden. Samen met hem kreeg ze zoon Terry. In 1943 gingen de twee uit elkaar. In 1946 trouwde ze met George Weidler. Dat huwelijk duurde tot 1949, waarna ze in 1951 hertrouwde met Martin Melcher die in 1968 overleed. Huwelijk nummer vier, met Barry Comden, begon in 1976 en werd in 1981 ontbonden. Haar enige zoon Terry overleed in 2004 op 62-jarige leeftijd.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP