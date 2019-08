Actrice Imanuelle Grives blijft langer in voorlopige hechtenis

updateDe voorlopige hechtenis van actrice Imanuelle Grives (24), die vorige maand werd aangehouden op verdenking van drugshandel op het Belgische festival Tomorrowland, is vandaag door de rechtbank in Antwerpen verlengd. Grives blijft in de cel totdat haar zaak, vermoedelijk over enkele weken, inhoudelijk wordt behandeld.

Een van de overwegingen van de raadkamer in Antwerpen om Imanuelle Grives in hechtenis te houden is dat het festivalseizoen nog gaande is en dat de actrice op een festival is gearresteerd. Haar advocaat gaat met de actrice overleggen of ze al dan niet in hoger beroep gaat tegen het verlengen van de hechtenis.

De actrice werd vandaag in Antwerpen niet door haar vaste jurist vertegenwoordigd omdat hij op vakantie is. Zijn plaatsvervanger Luc Delbrouck benadrukte vanmorgen dat het excuus dat Imanuelle na haar aanhouding opvoerde - ‘oefenen voor een filmrol’ - niet haar enige beweegreden is geweest om drugs te verkopen op Tomorrowland. Over die andere reden, hield hij zich op de vlakte. Wel stelt hij dat Grives ‘vooral naïef is geweest’. Dat zou mogelijk kunnen betekenen dat de actrice zich mee liet slepen door vrienden of vriendinnen.

Grives werd op 21 juli aangehouden met meer dan 100 xtc- en amfetaminepillen, MDMA, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine. Op haar logeeradres lagen nog meer drugs. Grives wordt verdacht van ‘mededaderschap in de handel van verdovende middelen/psychotrope stoffen’. Naar eigen zeggen verkocht ze drugs als voorbereiding op een nieuwe rol, maar het OM vindt dat verhaal twijfelachtig.

Advocaat Delbrouck zei vanmorgen dat Grives maar één van de twee festivalweekenden naar Tomorrowland zou gaan. ,,Dus die later gevonden drugs op haar logeeradres waren daar (het tweede weekend, red.) niet voor bedoeld”, aldus de advocaat die benadrukt dat het onderzoek naar de handelswijze van de actrice zo goed als is afgerond. ,,De inhoudelijke behandeling van haar zaak zal niet lang meer op zich laten wachten.” Met Grives, die dus al een maand vastzit in België, gaat het volgens hem naar omstandigheden goed.