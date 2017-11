Actrice Jessica Chastain komt naar Nederland

Carrière

Jessica Chastain begon haar carrière als televisieactrice en speelde gastrollen in series als ER, Veronica Mars en Colse to home. Ze heeft al meer dan zestig prijzen gewonnen, waaronder een Golden Globe voor haar hoofdrol in Zero Dark Thirty. Verder vertolkte zij rollen in The Help, The Martian en Interstellar en The Huntsman: Winter's War. Eerder dit jaar was ze al te zien in The Zookeeper's Wife.