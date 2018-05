Actrice Sanne Langelaar in verwachting

Therapie­ses­sie Patricia Paay trekt 224.000 kijkers

14:05 De therapiesessie van Patricia Paay en haar dochter Christina Curry viel gisteravond niet heel erg in de smaak bij de tv-kijkers. BN'ers in therapie is door 224.000 mensen bekeken en daarmee valt het RTL5- programma buiten de top 25 van de best bekeken uitzendingen.