Actrice Stella Stevens (84), bekend van film met Elvis Presley, overleden

De actrice brak in de jaren 60 door met rollen in diverse films. Zo speelde ze naast Elvis Presley in Girls! Girls! Girls! en met Dean Martin in How to save a marriage. Ook was ze te zien in The nutty professor en The Poseidon Adventure. In 1960 kreeg Stevens een Golden Globe voor beste nieuwkomer voor haar rol in de film Say one for me, waarin ook Bing Crosby en Debbie Reynolds te zien waren.