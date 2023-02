Actrice Viola Davis belandt met Grammy-award in exclusief rijtje EGOT-winnaars

De 57-jarige won de prestigieuze muziekprijs in de categorie Best Audio Book voor het inspreken van haar memoires Finding Me. Davis won in 2016 een Oscar in de categorie beste vrouwelijke bijrol in de film Fences. Ze had toen al twee Tony’s in de kast staan voor theaterrollen. Een jaar voor haar Oscar-winst pakte ze bovendien een Emmy mee voor beste actrice in televisieserie How To Get Away With Murder.