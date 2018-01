Actrices massaal in het zwart bij Golden Globes: 'We zijn het zat'

Niet Trump maar de #MeToo-kwestie wordt dit jaar hét onderwerp van gesprek tijdens de prijsuitreiking. De onthullingen na de zaak-Weinstein gingen over seksuele intimidatie en verkrachting, maar in zekere zin ook over scheve machtsverhoudingen en ongelijkheid in Hollywood.

Kritische noten

Er zijn nauwelijks vrouwelijke regisseurs en actrices hebben een aanzienlijk kortere carrière dan acteurs. Niet gek als je kijkt naar de grootste mediabedrijven van de VS. Meer dan 80 procent van de bestuurders is mannelijk. Bij studio’s als Universal, 21st Century Fox en Sony, zit één vrouw in het raad van bestuur. De Globes lenen zich dit jaar dus uitstekend voor kritische noten aan het patriarchale Hollywood. De grote favoriet lijkt bij de films vooraf The Shape of Water te zijn. Het fantasydrama sleepte zeven nominaties in de wacht, voor onder meer beste drama en beste regie. Dit jaar zijn er geen Nederlandse genomineerden. Vorig jaar won Paul Verhoeven nog een Golden Globe voor beste buitenlandse film met zijn thriller Elle.

Wonder Woman

Toch was 2017 een opmerkelijk goed jaar voor vrouwelijke acteurs en regisseurs. Drie van de grootste bioscoophits draaiden om vrouwelijke helden: Star Wars: The Last Jedi, Beauty and the Beast en Wonder Woman. Vooral Wonder Woman is bijzonder, met regisseur Patty Jenskins is het eerste superheldenfilm met een vrouwelijke regisseur. Dat is te merken aan het empowermentaspect van de film. De regisseur doet er alles aan de klassieke man-vrouwverdeling van menig stripverfilming te vermijden. Wonder Woman is net als elke stripverfilming gepolijst, maar nergens seksistisch. Het draait vooral om de kracht van vrouwelijke helden, waar ook mannelijke bijfiguren zich, soms schoorvoetend, bij neerleggen.