Actrices The Passion: ‘Verbaast me dat vrouw vaak wordt weggelaten of in een hoek wordt gezet’

Nummer Kleine Zeemeermin aangepast ‘zodat het niet lijkt alsof prins zich opdringt’

Vanaf 26 mei kunnen de liefhebbers naar de live-actionremake van The little mermaid (De kleine zeemeermin) gaan kijken. Maar grote Disneyfans zullen waarschijnlijk wél opmerken dat er hier en daar gesleuteld is aan een paar klassieke nummers, waaronder Kiss the girl.