AD-series Transmannen en Panenka geselecteerd voor beste videoserie van het jaar

Tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala zijn verschillende awards te winnen. Eén ontbrak nog: die voor de beste online-videoserie. Daarom kondigde Televizier twee jaar geleden een nieuwe publieksprijs aan: de Televizier Online. Nienke Plas was met haar Shitty Diary de eerste winnaar in 2019 de eerste winnaar in deze categorie. Vorig jaar won Tim Hofman met zijn videoserie #Boos de Televizier Online.



Vandaag werd bekend dat de AD-series Transmannen en Panenka door de selectieronde van de juryleden zijn doorgekomen. Er kan vanaf nu gestemd worden voor de kwalificatieronde van de Televizier Online via deze link. De top 20 van deze kwalificatieronde plaatst zich automatisch voor de nominatieronde. Daarnaast selecteert de jury nog 5 series die niet op eigen kracht de nominatieronde hebben gehaald.

Volledig scherm Hidde van Warmerdam en Sjoerd Mossou. © Videostill

Panenka

Elke vrijdag blikken Hidde van Warmerdam en Sjoerd Mossou in hun videorubriek Panenka vooruit op het aankomende eredivisieweekend. De rubriek is een mix van actualiteit en een luchtige kijk op ons voetbal.

Mossou is tevreden dat hij met Panenka door de selectie is gekomen, ,,Grappig dat we met Panenka een prijs kunnen winnen. In dit online voetbalshowtje praten Hidde van Warmerdam en ik vooral over voetbal zoals we dat zelf het leukst vinden: vaak luchtig, soms wat ernstiger, maar nooit hoogdravend of academisch. Het format hebben we wel heel bewust voor internet gemaakt: binnen vijf minuten word je bijgepraat over alle hoofdzaken en bijzaken in het voetbal. Het is iedere week een feestje om te maken, daarom is het extra leuk dat Panenka zo gewaardeerd wordt.’’

Tekst gaat verder onder de playlist.

Transmannen

In de online-videoserie Transmannen beantwoorden Jason en Bappie prangende vragen van kijkers. Met de serie willen ze mensen op hun gemak stellen, het stigma rondom transgenders wegnemen en handvatten bieden voor mensen die nog met zichzelf in de knoop zitten.

Bappie is blij verrast dat de serie geselecteerd is voor de Televizier Online. ,,Ik ben echt verrast en excited dat we geselecteerd zijn voor de Televizier Online. Om te bedenken dat drie willekeurige guys, die wat filmen in hun woonkamer, opeens zouden samenwerken met het AD om meer kennis en liefde te kunnen verspreiden voor trans mensen in Nederland is echt mega. Ik hoop dat dit nog vele trans mensen inspireert om meer content te maken!”

Ook Jason zag het nieuws niet aankomen, maar stelt dat het nú al een overwinning is. ,,Ik moet eerlijk zeggen dat het mij heel erg verrast dat we geselecteerd zijn. Ik had niet had verwacht dat het zo goed is ontvangen! Maar ik ben heel erg blij dat zo’n onderwerp, waar wij ons zo voor inzetten en waar helaas nog zoveel negatieve reacties op komen, nu toch in de spotlight staat. Dus of we dit nou winnen of niet, ik ben al heel dankbaar dat we überhaupt geselecteerd zijn!”