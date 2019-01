‘Adele gaat nooit meer op tournee’

Het gaat om het bedrijf Remedy Touring, schreef The Sun vandaag. Adele Adkins, zoals de zangeres voluit heet, staat geregistreerd als eigenaresse van die organisatie. Gisteren werd een soort afhandelaar aangewezen om de vrijwillige sluiting van het bedrijf in goede banen te leiden, blijkt uit de website van Companies House. Adele’s laatste tournee uit 2016-2017, bestaand uit 121 concerten, was behoorlijk lucratief. De zangeres heeft met de verkoop van kaartjes en merchandising ruim 142 miljoen pond (158 miljoen euro) omgezet. Ze maakte uiteindelijk bijna 70 miljoen pond winst (78 miljoen euro), blijkt uit de meest recente jaarrekening . Hiervan zou ruim 42 miljoen pond naar Adele zelf zijn gegaan (ruim 46 miljoen euro).

Podiumvrees

Adele heeft zelf nog niet op het nieuws gereageerd. Maar ze heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze niet van tournees en liveoptredens houdt, vooral vanwege haar verlammende podiumvrees. ,,Fuck’’, begon de vaak grofgebekte zangeres een van haar laatste tourshows in 2017. ,,Ik ben nog nooit zo fucking bang geweest in mijn hele fucking leven.’’



De zangeres kondigde toen al aan dat ze misschien nooit meer zou touren. ,,Ik ga een pauze nemen en gewoon even moeder zijn’’, zei ze, verwijzend naar zoontje Angelo (6).



,,Ik kijk daarnaar uit, maar ik zal altijd muziek blijven schrijven en uitbrengen en ik hoop dat jullie er dan zijn. Ik zie jullie misschien nooit meer bij een live-concert - wie weet - maar ik zal dit nooit vergeten.’’ Een handgeschreven brief bij het programmaboekje bevatte dezelfde boodschap. ,,Ik weet niet of ik ooit nog zal touren.’’



De sluiting van haar bedrijf lijkt in ieder geval slecht nieuws voor Adele’s fans, die er in 2015 nog voor zorgden dat haar concerten ‘extreem snel’ waren uitverkocht.