Adverteerders besteden recordbedrag aan radioreclame

Vierde Thor-film heeft beter openings­week­end dan voorganger

De vierde Thor-film, Love & Thunder, heeft een beter openingsweekend in de VS gehad dan zijn voorganger Ragnarok. Amerikaanse media melden dat de film 143 miljoen dollar heeft opgeleverd. Dat is flink meer dan Ragnarok, die in het openingsweekend in 2017 opende met 123 miljoen dollar.

11 juli